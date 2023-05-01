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Сельхозпредприятия Тюменской области посеяли зерновые на 84,7 тысячах гектаров

Экономика, 16:29 10 мая 2023

t.me/VVVyurga | Фото: t.me/VVVyurga

84,7 тыс. га зерновых и зернобобовых культур посеяли сельхозпредприятия Тюменской области по данным на 10 мая. Это составляет 12% от планируемой под посадку площади, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

Также на 10 мая хозяйства посеяли технические культуры на 9,7 тыс. га, картофель – почти 1 тыс. 100 га, овощи – на 483 га.

Кроме того, завершается весеннее боронование: пройдено 838,2 тыс. га, что составляет 99% от плана.

Минеральные удобрения внесены в почву полей площадью 108,4 тысяч га.

Аграрии проложили 648 км минерализованных полос.

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