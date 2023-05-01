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Основная волная ОГЭ стартует у девятиклассников Тюменской области 24 мая

Общество, 10:36 14 мая 2023

vk.com/fmschool7 | Фото: vk.com/fmschool7

20,6 тыс. девятиклассников Тюменской области приступят к сдаче ссновных государственных экзаменов с 24 мая.

Как выяснил "Вслух.ру", четыре школьника сдают экзамены в досрочный период, который стартовал 21 апреля и продлится до 16 мая. Основная экзаменационная волна начнется 24 мая.

Для получения аттестата выпускникам нужно сдать четыре экзамена. Обязательны русский язык и математика. Эти дисциплины заявлены 6 и 9 июня соответственно.

Третий и четвертый экзамены — из предметов по выбору. Как правило, их ученики выбирают для поступления в профильные классы, а также с перспективой сдачи ЕГЭ через два года.

С учетом резервных дней основной период продлится до 1 июля. Для исправления "неудов" по всем дисциплинам предусмотрен дополнительный период в сентябре.

По вопросам государственной итоговой аттестации ученики и родители могут обратиться в свои школы. Также можно задать интересующие вопросы специалистам департамента образования и науки Тюменской области по телефонам: 8 (3452) 56-93-30, 56-93-49. Либо в ТОГИРРО: 8 (3452) 39-02-05.

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# выпускники , ОГЭ , школьники

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