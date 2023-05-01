Тюменские студенты представят фигурные деревянные пазлы "Екки" в Москве

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

50 тыс. рублей и поездку в Москву для защиты своего стартапа на федеральном уровне выиграли Екатерина Михайлова и Кирилл Кривоносов по итогам образовательного курса Start Up, которые подвели в Тюмени 14 мая. Студенты ТИУ представят экспертам фигурные деревянные пазлы "Екки".

"Мы любим настольные игры и нам хотелось бы заняться развитием туризма в Тюменской области, поэтому на курсе пришла идея создать деревянные пазлы. На выигранный приз собираемся доработать продукт, разработать брендинг, дальнейший ассортимент, так как у нас пока только три вида пазлов", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Кирилл Кривоносов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Например, "Конёк-горбунок" размером 28 на 20 см содержит 70 деталей. Он идеально подойдет для детей от 6 лет, считают победители. Также они отметили, что пазлы изготовлены из натурального дерева, экологичны и безопасны.

Всего тюменские студенты в этот день представили экспертам 12 бизнес-идей. Это лучшие стартапы из 70, которые вышли в финал по баллам от экспертов.

"Я увидела, что участники действительно прислушались не только к наставникам, но и к советам предпринимателей, что присутствовали на промежуточной защите. В целом, ребята хорошо подготовились, они изготовили брошюры, подготовили презентации. В общем показали, что не просто создали проект на бумаге", — похвалила организатор, руководитель всероссийской программы молодежного предпринимательства "Я в деле" в Тюменской области Виктория Утегенова.

Кроме этого, паралельно проходила выставка проектов. Студенты представляли такие инициативы, как: корейский ресторан, "история в наушниках", домашняя кондитерская и другое. Каждый мог проголосовать за понравившийся. В результате лучшим стал "Умная аптечка HealthTab". Они выиграли на реализацию 10 тыс. рублей.

"У нас колоссальный рост. Если в прошлом году заявилось более 40 проектов, то в этом 70. И я считаю, что это из-за нашего подхода. Мы не просто обучаем, я бы сказала, меняем судьбы людей. У ребят горят глаза, они мотивированы, вдохновлены. Мы слышим много благодарностей. Ребятам это интересно, и это отлично", — подчеркнула Виктория Утегенова.

Напомним, образовательный курс Start Up проходит в рамках программы молодежного предпринимательства "Я в деле". Это уже третий сезон. За все время охватили более 600 студентов Тюменской области. Участники проходят 8-ми недельный курс по предпринимательству.

Виктория Макарова