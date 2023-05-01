В лабораторию ритма приглашают тюменцев Моkа project и ТФО

| Фото: vk.com/tyumenphilharmonic | Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

Концерт "Лаборатория ритма 3" группы Моkа project состоится в Тюменской филармонии 2 июня. Мероприятие проходит в рамках проекта развития креативных индустрий, сообщает ТКТО.

Артисты Тюменского филармонического оркестра и ансамбль ударных инструментов Моkа project постараются опровергнуть представление о современной музыке как о чем-то очень сложном, существующем только для узкого круга слушателей.

В концерте прозвучит музыка, написанная для самых древних инструментов - ударных. Возрастное ограничение 6+