  • 19 мая 202319.05.2023пятница
  • USD80,0366
    EUR86,4964
  • В Тюмени 10..12 С 5 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В лабораторию ритма приглашают тюменцев Моkа project и ТФО

Общество, 08:27 19 мая 2023

vk.com/tyumenphilharmonic | Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

Концерт "Лаборатория ритма 3" группы Моkа project состоится в Тюменской филармонии 2 июня. Мероприятие проходит в рамках проекта развития креативных индустрий, сообщает ТКТО.

Артисты Тюменского филармонического оркестра и ансамбль ударных инструментов Моkа project постараются опровергнуть представление о современной музыке как о чем-то очень сложном, существующем только для узкого круга слушателей.

В концерте прозвучит музыка, написанная для самых древних инструментов - ударных. Возрастное ограничение 6+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Моkа project

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:18 19.05.2023Развитие сибирско-татарской культуры и языка обсудят на "Сулеймановских чтениях" в Тюмени
09:07 19.05.2023Студентов вузов и ссузов со всей России приглашают на тюменский кейс-турнир "Без паники"
08:56 19.05.2023Антропошкола ТюмГУ проведет летние курсы о будущем людей и природы
08:27 19.05.2023В лабораторию ритма приглашают тюменцев Моkа project и ТФО