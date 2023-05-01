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Развитие сибирско-татарской культуры и языка обсудят на "Сулеймановских чтениях" в Тюмени

Общество, 09:18 19 мая 2023

группа "Ембаевский сельский музей" ВКонтакте | Фото: группа "Ембаевский сельский музей" ВКонтакте

Всероссийская научно-практическая конференция "Сулеймановские чтения-2023" пройдет в Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) 27 мая. Ее участники обсудят вопросы углубленного изучения сибирско-татарского языка, сохранение исторического наследия этнической самобытности сибирских татар, современные тенденции развития сибирско-татарской культуры.

Впервые в истории "Сулеймановских чтений" будут представлены работы школьников. Они посвящены активному использованию сибирско-татарского языка как объединяющего фактора перспективного развития и сбережения древней культуры сибирского тюркского народа.

Материалы конференции опубликуют в специальном номере российского научного журнала "Общество и государство".

Регистрация участников конференции в 10 часов, начало - в 11 часов.

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