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В Тюмени школьницу на самокате сбил автомобиль на глазах у родителей

Происшествия, 13:31 19 мая 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Восьмилетняя школьница попала под колеса Toyota в Тюмени на ул. Валентины Трофимовой 18 мая около 21 часа. Она ехала на механическом самокате по нерегулируемому пешеходному переходу не спешившись, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На противоположной стороне дороги стояли родители школьницы. В результате ДТП девочка получила травмы. Ее доставили в больницу для обследования.

Сотрудники ГИБДД выясняют, почему 48-летний водитель не пропустил школьницу на переходе.

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# ГИБДД Тюменской области

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