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В Тюменской области завершается прием заявок на хакатон цифровых технологий в здоровьесбережении

Общество, 17:13 19 мая 2023

Последний день для подачи заявок для участия в хакатоне цифровых технологий в здоровьесбережении Тюменской области - 22 мая. Само мероприятие пройдет с 25 по 27 мая в Тюмени.

Участвовать могут все обучающиеся Российской Федерации: школьники 10-11 классов, студенты колледжей и вузов, ординаторы, магистранты и аспиранты. В этом году принимают и персональные и командные заявки.

На образовательной площадке хакатона представлено три направления: автоматизация проектирования модели компетенций, снижение кардиологической смертности и популяционный скрининг по онкологии.

В экспертную комиссию по оценке работ вошли региональные представители: ректор Тюменского медицинского университета Иван Петров, заместитель директора департамента здравоохранения Алексей Немков, а также компетентные специалисты университета, владеющие навыками проектной деятельности.

Победителей ждут ценные призы, но главная награда - поддержка во внедрении разработок в систему здравоохранения и медицинского образования.

Организаторы хакатона – Тюменский медицинский университет и департамент здравоохранения Тюменской области.

Проект реализуется в рамках программы "Приоритет 2030".

Заявку можно подать на сайте.

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# ТюмГМУ , Хакатон

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