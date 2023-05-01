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В Ишиме задержали водителя Toyota, который сбил девочку и уехал

Происшествия, 14:15 23 мая 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Система "Паутина" в Ишиме помогла задержать водителя, сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП, сообщает ГИБДД Тюменской области.

21 мая около 21 часа на ул. Большой, 173 в Ишиме автомобиль Toyota сбил шестилетнюю девочку. Предварительно, она шла по двору со стороны детской игровой площадки к подъезду. Водитель скрылся. Родители сами отвезли дочку в больницу.

Автоинспекторы внесли данные уехавшего автомобиля в систему "Паутина", объявив его в розыск. Вскоре иномарку вычислили в ходе мониторинга видеокамер. 21-летний водитель со стажем вождения менее двух лет пояснил, что увидел, как девочка встала и, не посчитав нужным остановиться, уехал. Молодой человек работает в доставке продуктов, ехал на автомобиле родителей. На водителя составлен административный материал, он будет передан в суд.

За оставление места ДТП предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортом на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

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# ГИБДД Тюменской области

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