Автобус, который незаконно вез 20 детей, остановили на трассе Екатеринбург - Тюмень

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автобус, в котором ехали 20 несовершеннолетних студентов без нужных документов, остановили инспекторы технического надзора отдела ГИБДД на 318-м километре федеральной автодороги Екатеринбург - Тюмень.

Студентов перевозили без уведомления об организованной перевозке группы детей, на автобусе не было установлено знаков "Дети" и "Ограничение скорости" и не было сигнальных маяков, необходимых при перевозке детей.

Водитель привлечен к административной ответственности. На перевозчика также будет возбуждено административное производство, сообщает ГИБДД Тюменской области.