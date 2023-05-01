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Автобус, который незаконно вез 20 детей, остановили на трассе Екатеринбург - Тюмень

Происшествия, 15:23 23 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автобус, в котором ехали 20 несовершеннолетних студентов без нужных документов, остановили инспекторы технического надзора отдела ГИБДД на 318-м километре федеральной автодороги Екатеринбург - Тюмень.

Студентов перевозили без уведомления об организованной перевозке группы детей, на автобусе не было установлено знаков "Дети" и "Ограничение скорости" и не было сигнальных маяков, необходимых при перевозке детей.

Водитель привлечен к административной ответственности. На перевозчика также будет возбуждено административное производство, сообщает ГИБДД Тюменской области.

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# ГИБДД Тюменской области

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