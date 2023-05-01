12 книг тюменских купцов Козелл-Поклевских представят во время акции "Библионочь"

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

12 книг на французском языке, принадлежащие тюменским купцам Козелл-Поклевским, представят во время акции "Библионочь" в Тюменской областной научной библиотеке им. Менделеева 26 и 27 мая. У них много тайн, интересный экслибрис. Одна из книг относится к категории книжных памятников, сообщила журналистам во время пресс-тура по учреждению главный библиотекарь отдела хранения фондов Людмила Самоловова 24 мая.

Всего более 33 тысяч единиц хранения представлены в фонде редких книг ТОНБ, который был организован в год открытия библиотеки, в 1944 году. Это не только книги, но и журналы, изданные до 1945 года. Первые издания попали сюда из дореволюционных библиотек Тюмени: Приказчьего дома, Народного дома.

Самая ранняя книга датирована 1740 г. – "Рассуждение о создание миров" Фонтенеля. Есть "Собор Парижской богоматери" Виктора Гюго 1831 года, первые издания Артура Конан Дойля, Жюль Верна. Они попали в тюменскую библиотеку после 1945 года, на них сохранились зарубежные штампы.

"Один из наших книжных памятников, созданных до 1830 года, "Правда русская" издан в 1792 году, его авторы - любители отечественной истории, среди которых был Иван Пущин. В фонде есть две книги семьи Романовых – "Путешествие Крузенштерна" и книга "Франция-Россия" Ильи Циона на французском языке. На ней есть экслибрис великого князя Владимира Александровича", - рассказала Людмила Самоловова.

В фонде есть самая маленькая книга – всего 5 мм, и самая дорогая – "Возвращение Тобольска 1587-2012". Предисловие к ней написал Валентин Распутин.

"Это рукотворная книга, выполненная в технике экслибриса, художником из Санкт-Петербурга Ниной Казимовой. Рисунки сделаны на бумаге, которую она создала сама. Гравюры выполнены на медной таблице, на которой можно сделать не более 20 оттисков", - уточнила специалист фонда.

Факсимильное Евангелие писателя Федора Достоевского содержат в специальном коробе. Оно будет показано во время акции "Библионочь-2023", основная тема которой - мистика прошлого и мистика будущего. В этом издании есть последняя отметка о смерти писателя.

В фонде ТОНБ также есть первые учебники на языках ханты, манси и ненцы. Они изданы в начале XX века, но относятся к категории книжных памятников. "Письменность у этих народов создавалась искусственно. Один и тот же учебник можно увидеть с разным изображением букв: латиница, кириллица, что-то среднее с русским языком. В отношении этих учебников соблюдается авторское право. Всего таких учебников 60", - добавила главный библиотекарь отдела хранения фондов.

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

По словам Людмилы Самолововой, главные враги редких книг – большая влажность, высокая температура и яркий свет. Все это регулируется. В помещении, где хранятся издания, установлена отдельная система пожаротушения - газовая. В случае возгорания гашение произойдет порошком. Бумага от него легко очищается.

Редкие книги доступны для любого читателя. Не выдаются лишь книжные памятники, они представлены в электронном виде.

Коллекцию редких изданий посетители Тюменской областной научной библиотеки увидят 26 и 27 мая, во время акции "Библионочь-2023". Познакомиться с расписанием акции можно на сайте учреждения, во ВКонтакте.

Анжела Лебедева