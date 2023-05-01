26 мая - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в Доме культуры "Поиск" (А. Пушкина, 10) начнется мероприятие, приуроченное ко Дню славянской письменности и культуры. 0+

В Тюмени в 11 часов в Институте наук о Земле Тюменского госуниверситета (ул. Осипенко, 2, ауд. 109) начнется работа площадки в рамках Социальных чтений "Современные технологии в практике социальной реабилитации и абилитации инвалидов в Тюменской области". 18+

В Тюмени в 12 часов 30 минут в DoubleTree by Hilton (ул. Орджоникидзе, 46, конференц-зал Diamond) начнется конференция "IT-мир по-русски". 18+

В Тюмени в 13 часов в Доме культуры и творчества "Торфяник" (ул. Малышева, 26) состоится тематическая программа "Отголоски". 0+

В Тюмени в 15 часов на пешеходной улице Дзержинского начнется инклюзивный праздник #Городравных. 0+

В Тюмени в 16 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнутся дебаты "Мужское и женское". 16+

В Тюмени в 18 часов на уличной сцене мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется литературно-музыкальный вечер Школы ораторского мастерства. 0+

В Тюмени в 19 часов на сцене у ДК "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется концерт в поддержку российских военнослужащих "Мы верим – значит, победим". 6+

В Тюмени в 19 часов в библиотеках города стартует "Библионочь – 2023". 12+

Интересное в этот день:

1768 — Екатерина II дала устное повеление своему личному секретарю Бецкому о постановке монумента Петра I (будущего "Медного всадника").

1924 — первый полёт первого советского цельнометаллического самолёта АНТ-2.

1947 — в СССР отменена смертная казнь.

1980 — запущен Союз-36 c первым космонавтом Венгрии Берталаном Фаркашем.

1995 — состоялось торжественное снятие границ между Россией и Белоруссией.

2006 — землетрясение в Индонезии, более пяти тысяч погибших.

2008 — произошла катастрофа Ан-12 под Челябинском.