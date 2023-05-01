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Прирост населения в Тюменской области превысил на 67,6% прошлогодний показатель

Общество, 17:11 27 мая 2023

ОБ № 4 Ишим ВКонтакте | Фото: ОБ № 4 Ишим ВКонтакте

2 тыс. 546 человек составил естественный прирост населения в Тюменской области с января по март 2023 года. Это на 67,6 % больше прошлогоднего показателя. В регионе родилось 10 тыс. 349 детей, сообщает Тюменьстат.

В целом, рождаемость уменьшилась на 1,6 % как и уровень смертности – за первые три месяца текущего года умерли 7 тыс. 803 человека. А это на 13,5 % меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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# население , рождаемость , Тюменьстат

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