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Рыболовы Нижнетавдинского района выпустили 1142 карпов в озеро Юрашево

Экономика, 17:08 25 мая 2023

ТГ-канал администрации Нижнетавдинского района | Фото: ТГ-канал администрации Нижнетавдинского района

1 тыс. 142 годовика карпа выпустили представители Общества охотников и рыболовов в озеро Юрашево Нижнетавдинского района.

Озеро распложено в 10 км к юго-западу от д. Иска-Чебаково. Рыбопосадочный материал поставлен с ООО "Тюменского рыбопитомника", сообщает администрация Нижнетавдинского района.

Годовик карпа - это рыба, выловленная весной и уже пережившая свою первую зимовку. В отличие от сеголеток, выращивание годовика до товарного состояния не требует наличия отдельных прудов для нагула и зимовки. К осени он достигает веса полноценной рыбы – от 500 до 700 граммов. Из него вырастает полноценная товарная рыба весом 500-700 грамм.

ТГ-канал администрации Нижнетавдинского района | Фото: ТГ-канал администрации Нижнетавдинского района

Отметим, что рыбоводческие хозяйства завершат зарыбление водоемов в середине июня.

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# зарыбление , карп , Нижнетавдинский район

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