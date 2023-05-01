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Тюменские семьи направляют маткапитал на улучшение жилищных условий

Общество, 18:21 26 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более семи тысяч семей Тюменской области улучшили свои жилищные условия за счет материнского капитала через кредитные кооперативы, сообщает региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Семьи направили средства маткапитала на строительство или покупку жилья через кредитные потребительские кооперативы. При этом 227 семей воспользовались услугами сельскохозяйственных кооперативов.

Возможность направлять средства сертификата на погашение займов на приобретение жилья закреплена условиями программы материнского капитала.

Семьи могут вступить в выбранный кооператив, взять кредит на покупку жилья и затем погашать его. Помимо этого, также предусмотрена возможность строительства жилья на средства материнского капитала с использованием кредитных средств.

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# жилье , материнский капитал

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