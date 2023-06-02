На рекультивации свалки под Тюменью завершают устройство прудов-накопителей

| Фото: департамент недропользования и экологии Тюменской области | Фото: департамент недропользования и экологии Тюменской области

Устройство прудов-накопителей завершается на рекультивации свалки, что расположена на 9 км Великанского тракта Тюмени. Готовность вертикальной противофильтрационной завесы из грунтоцементных колонн составляет 50 %, сообщает департамент недропользования и экологии Тюменской области.

Установка по всему периметру полигона замкнутой завесы изолирует свалку от грунтовых вод в период половодья.

Кроме того, на 95 % выполнены работы по формированию свалочного тела. Для этого все отходы переместили в границы полигона, а также деградированную почву. Затем их уплотнили, а далее сформировали откосы, чтобы потом проложить систему сбора биогаза и изолирующего покрытия.

Рекультивация свалки проводится в рамках национального проекта "Экология" и завершится к декабрю 2023 г. Площадь объекта – 42 га.