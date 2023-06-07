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Тюменские колледжи передадут бойцам СВО автобусы и грузовики

Общество, 12:03 07 июня 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменские колледжи и техникумы передадут транспорт в зону проведения специальной военной операции, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Девять отремонтированных автобусов, легковых и грузовых автомобилей, которые ранее использовались образовательными организациями, вскоре отравят бойцам. Технику готовили студенты, сотрудники и мастера-наставники.

Помимо проведения ремонтно-восстановительных работ, ребята собирают гуманитарную помощь, изготавливают походные печи, окопные свечи и маскировочные сети, чтобы поддержать военнослужащих.

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