Тюменские колледжи передадут бойцам СВО автобусы и грузовики
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Тюменские колледжи и техникумы передадут транспорт в зону проведения специальной военной операции, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Девять отремонтированных автобусов, легковых и грузовых автомобилей, которые ранее использовались образовательными организациями, вскоре отравят бойцам. Технику готовили студенты, сотрудники и мастера-наставники.
Помимо проведения ремонтно-восстановительных работ, ребята собирают гуманитарную помощь, изготавливают походные печи, окопные свечи и маскировочные сети, чтобы поддержать военнослужащих.