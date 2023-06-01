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Владимир Якушев принимает участие в визите патриарха Кирилла в Тюменскую область

Общество, 16:45 10 июня 2023

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Полномочный представитель Президента в УФО Владимир Якушев принимает участие в визите патриарха Кирилла в Тюменскую область.

9 июня Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор и митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий встретили патриарха в аэропорту Рощино. 10 июня полпред принял участие в освящении храма Вознесения Господня в Тобольске.

Напомним, это первый храм, построенный в городе более впервые в истории города после 1917 года. Храм был заложен в 2000 году. Строительство началось в 2011, завершено в 2022 году. Вместимость храма – до 900 человек.

Позднее патриарх в сопровождении митрополита Димитрия, Владимира Якушева и губернатора Александра Моора осмотрел территорию Тобольского кремля.

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

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# Александр Моор , Владимир Якушев , митрополит Димитрий , патриарх Кирилл

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