Более 300 тонн грузов направили тюменцам в зону СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 300 тонн грузов направили тюменским бойцам за семь месяцев работы спецпредставителя губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николая Савченко.

Он каждый месяц выезжает в рабочие командировки в Луганскую и Донецкую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, выясняет, какая техника, оборудование необходимы тюменцам для выполнения боевых задач, сообщает информационный центр регионального правительства.

"В округе нет ни одного военного объекта, военной техники. Мы едем по дороге в окрестностях Донецка. Здесь - разрыв снаряда, который прилетел и разрушил проезжую часть. Чтобы это не пришло к нам домой, наши парни воюют и оберегают нас", - сказал Николай Савченко.

Добавим, следующая остановка — добровольческое подразделение "Барс-5".