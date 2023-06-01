  • 14 июня 202314.06.2023среда
  • USD83,6405
    EUR90,3899
  • В Тюмени 19..21 С 5 м/с ветер юго-западный

Более 300 тонн грузов направили тюменцам в зону СВО

Общество, 13:52 14 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 300 тонн грузов направили тюменским бойцам за семь месяцев работы спецпредставителя губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николая Савченко.

Он каждый месяц выезжает в рабочие командировки в Луганскую и Донецкую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, выясняет, какая техника, оборудование необходимы тюменцам для выполнения боевых задач, сообщает информационный центр регионального правительства.

"В округе нет ни одного военного объекта, военной техники. Мы едем по дороге в окрестностях Донецка. Здесь - разрыв снаряда, который прилетел и разрушил проезжую часть. Чтобы это не пришло к нам домой, наши парни воюют и оберегают нас", - сказал Николай Савченко.

Добавим, следующая остановка — добровольческое подразделение "Барс-5".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# СВО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:37 14.06.2023В Тюменской области обнаружили 73 новых вида растений
15:26 14.06.2023Юные тюменцы отреставрируют артефакты эпохи Великой Отечественной войны
15:15 14.06.2023 Тюменские нейрохирурги проводят операции по устранению преждевременного сращивания костей черепа
14:53 14.06.2023В Тюменской области зарегистрировано более 30 коллекционеров оружия