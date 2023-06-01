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Рейды "Нетрезвый водитель" пройдут во всех муниципалитетах Тюменской области

Общество, 22:04 16 июня 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Рейды "Нетрезвый водитель" проведет Госавтоинспекция Тюменской области 17 и 18 июня.

Мероприятия по профилактике пьяного вождения состоятся во всех муниципалитетах региона. В Ялуторовске и Тобольске организуют "сплошные проверки" водителей на трезвость.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, в Тюменской области с начала года более 3 тыс. человек отстранили от вождения за управление транспортом под воздействием алкоголя или наркотиков. Каждого девятого из них привлекут к уголовной ответственности за повторное правонарушение.

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# ГИБДД Тюменской области

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