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190 техногенных пожаров зарегистрировано в Тюменской области за неделю

Общество, 10:23 19 июня 2023

190 техногенных пожаров зарегистрировано в Тюменской области за минувшую неделю, с 12 по 18 июня. 13 человек спасено, 5 эвакуировано, сообщает региональное управление МЧС России.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекали 49 раз. В 21 случае пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

МЧС напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. При обнаружении пожара или признаков горения - незамедлительно сообщите об этом по телефонам вызова экстренных служб 112.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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