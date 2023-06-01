190 техногенных пожаров зарегистрировано в Тюменской области за неделю

190 техногенных пожаров зарегистрировано в Тюменской области за минувшую неделю, с 12 по 18 июня. 13 человек спасено, 5 эвакуировано, сообщает региональное управление МЧС России.



К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекали 49 раз. В 21 случае пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.



МЧС напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. При обнаружении пожара или признаков горения - незамедлительно сообщите об этом по телефонам вызова экстренных служб 112.