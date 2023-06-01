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Тюменские студенты-медики проходят практику в больницах области и округов

Общество, 13:47 23 июня 2023

www.tyumsmu.ru

Более 3,5 тыс. студентов Тюменского медуниверситета проходят производственную практику в больницах Тюменской, Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Студенты, получившие образование по целевому направлению, проходят практику в учреждениях, где будут работать после получения диплома, сообщает пресс-служба ТМУ.

По словам заместителя главного врача по медицинской части ОКБ №1 Игоря Бродера, медицинский вуз позволяет выбрать студентам свою стезю, то направление, которое больница может предложить в дальнейшем молодым специалистам при трудоустройстве.

"Спасибо университету, потому что учебная программа чётко содержит те практические навыки, которыми должен овладеть молодой врач. А студентам и тем молодым врачам, кто только пришел в стационары, хочу пожелать терпения и целеустремленности", - отметил он.

В областной клинической больнице №1 базируется 20 кафедр университета как терапевтического, так и хирургического профиля. Все учреждения, подведомственные департаменту здравоохранения Тюменской области, служат базами для прохождения медицинской практики. На сегодняшний день общее число клинических баз составляет около 300.

После практики студенты сдадут зачет и продемонстрируют полученные навыки преподавателям.

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# студенты , Тюменский медицинский университет

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