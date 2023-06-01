Мужчину с 92% ожогов спасли тюменские врачи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ожоги площадью поражения 50% и более не являются критическими для специалистов ожоговой реанимации Областной клинической больницы № 1 Тюмени. Однажды здесь вернули к жизни молодого человека с общим ожогом 92%.

В отделение мужчину доставил Центр медицины катастроф. Парень провел в реанимации 180 дней. Сейчас он занимается бизнесом, водит машину и счастлив в семейной жизни, рассказывают специалисты.

Палата ожоговой реанимации и интенсивной терапии ОКБ № 1 — единственная в регионе, оказывающая высокотехнологичную помощь взрослым и детям с ожогами различной степени и площади поражения. Материально-техническая база позволяет применять самые современные методы лечения. За последние годы удалось значительно снизить летальность и тяжесть последствий травм у пациентов, сообщает пресс-служба ОКБ № 1.

Сегодня в палате реанимации находятся двое мужчин — герои тушения пожара в Нижнетавдинском районе. Полтора месяца медики борются за их жизнь. У обоих пациентов было 70% поражения кожи, ожог дыхательных путей. Специалисты проводят комплексное лечение — хирургическое, медикаментозное, респираторную поддержку.

Одному из мужчин сделали второй этап аутодермопластики, его готовят к выписке в общее отделение. Второй находится в тяжелом состоянии.

"Его терапию обсуждали с коллегами из ожоговых центров Института хирургии имени Вишневского и центра Сеченова. Пока он на аппарате ИВЛ, продолжает получать интенсивное лечение. Молодой организм отвечает положительной динамикой", — рассказал заведующий палатой реанимации и интенсивной терапии ОКБ №1 Юсуп Сайфитдинов.