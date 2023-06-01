В России запустили аналог "Википедии"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Портал "Рувики", который станет аналогом русскоязычной "Википедии", заработал в тестовом режиме. До конца месяца его создатели планируют перейти с бета-версии на полноценный запуск в июне, сообщил ТАСС генеральный директор АНО "Интернет-энциклопедия Рувики" Владимир Медейко.

"Мы ориентируемся на то, что обещали открыться в июне, поэтому в июне планируем [полноценный запуск]. Мы занимаемся бета-тестированием, чтобы выполнить это обещание", - сказал он.

На сайте "Рувики" указано, что в настоящее время на портале размещено уже 1 млн 910 тыс. 653 статьи.