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В России запустили аналог "Википедии" 

Общество, 15:54 27 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Портал "Рувики", который станет аналогом русскоязычной "Википедии", заработал в тестовом режиме. До конца месяца его создатели планируют перейти с бета-версии на полноценный запуск в июне, сообщил ТАСС генеральный директор АНО "Интернет-энциклопедия Рувики" Владимир Медейко.

"Мы ориентируемся на то, что обещали открыться в июне, поэтому в июне планируем [полноценный запуск]. Мы занимаемся бета-тестированием, чтобы выполнить это обещание", - сказал он.

На сайте "Рувики" указано, что в настоящее время на портале размещено уже 1 млн 910 тыс. 653 статьи.

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