Выставка ретро-автомобилей и мастер-классы ждут тюменцев на стадионе "Геолог" 1 июля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мероприятие по безопасности дорожного движения #ТЮМЕНЬсГИБДД пройдет для тюменцев на стадионе "Геолог" 1 июля. Жителей и гостей областной столицы ждут спортивные и развлекательные мероприятия, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Юных тюменцев научат управлять электросамокатом. Инструкторы объяснят и покажут, как правильно ездить на средствах индивидуальной мобильности. Для гостей праздника проведут мастер-класс по оказанию первой помощи при ДТП, уроки дорожной безопасности от "Лаборатории безопасности". Желающие смогут сдать "Тотальный экзамен по ПДД". В рамках мероприятия пройдет конкурс "Автоледи".

Для гостей мероприятия также будут работать площадки игры в дартс и шахматы, площадки федерации силового экстрима Тюменской области, федерации ММА Тюменской области, регионального отделения федерации армейской тактической стрельбы. Также можно будет посетить выставку ретро-автомобилей от клуба "Ретро-классика", мотоциклов байкеров. Будет представлен БТР от ТВВИКУ.

Вертолет "ЮТэйр" типа Ми-8 осуществит сброс парашютистов и выполнит демонстрационный полет над стадионом. Предположительно пройдут показательные выступления по транспортировке с футбольного поля "пострадавшего в ДТП человека" на носилках в вертолет, который "повиснет" над стадионом.

Также для тюменцев выступят творческие коллективы, оркестр ГУ МЧС России по Тюменской области.

Мероприятие начнется в 14 часов. Возрастное ограничение 6+