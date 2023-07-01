  • 1 июля 20231.07.2023суббота
  • В Тюмени 27..29 С 7 м/с ветер южный

В Тюменской области 11 тысяч 160 выпускников сдали ЕГЭ в основной период

Общество, 09:39 01 июля 2023

t.me/operativnyishtabtyumen | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Основной период ЕГЭ официально заканчивается 1 июля. В Тюменской области в 2023 году экзамены сдавали более 11 тыс. 160 выпускников.

Участники резервных дней должны получить результаты максимум до 14 июля. Сроки позволят им вовремя подать документы в приемные комиссии: в вузах по результатам ЕГЭ обозначены сроки до 25 июля. Однако если предусмотрены дополнительные внутренние экзамены, то прием завершится раньше.

В расписании ЕГЭ 2023 года предусмотрен дополнительный период с 6 по 19 сентября. Для выпускников, которые получили "неуды" по обязательным предметам для получения школьного аттестата — по русскому языку и математике, сообщает Вслух.ру.

Напомним, отличившиеся школьники получат по 100 тысяч рублей: данное поощрение по инициативе Александр Моора введено в 2022 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:58 01.07.2023Тюменские огнеборцы вошли в число сильнейших на международных соревнованиях
13:05 01.07.2023Первый фестиваль ландшафтного дизайна "ЭкоФест" открыли в Тюмени
12:13 01.07.2023В Тюменской областной библиотеки "консервируют" более 800 книг в год
11:48 01.07.2023Тобольские хирурги провели малоинвазивную операцию по удалению свернувшегося гемоторакса