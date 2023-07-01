Тобольские хирурги провели малоинвазивную операцию по удалению свернувшегося гемоторакса

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пациент с одышкой и болью в грудной клетке поступил в Тобольскую больницу № 3 с травмой. Обследование выявило несколько сломанных рёбер и жидкость в плевральной полости. Врачи провели малоинвазивную операцию, удалили свернувшийся гемоторакс.

"Свернувшийся гемоторакс – нередкое и опасное осложнение. Пациенты, которым требовалась операция по удалению сгустка крови, раньше направлялись в медицинские учреждения Тюмени, теперь же такие операции будут проводиться и в Тобольске", – подчеркнул заместитель главного врача по хирургии ОБ №3 Мустахим Сатывалдаев.

Малоинвазивная операция проводилась под общей анестезией с использованием видеоэндохирургического оборудования и предполагала два прокола на грудной клетке для доступа к скопившемуся сгустку и его удаления, сообщает пресс-служба больницы.