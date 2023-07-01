Тюменцы могут выиграть 1 млн рублей на всероссийском молодежном IT-форуме

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Всероссийский молодежный форум IT-технологий "Фича" пройдет в Ростовской области 23-27 августа. Участниками могут стать молодые программисты, аналитики, тестировщики, системные администраторы, архитекторы, гейм-дизайнеры, UX/UI специалисты, маркетологи и психологи в возрасте от 18 до 35 лет.

Главная тема — создание новых цифровых решений для укрепления технологического суверенитета страны. Молодые специалисты посетят образовательную программу по одному из шести треков. Площадка "Кадры" объединит преподавателей университетов и колледжей и HR-психологов. Участники узнают, как развивать потенциальных сотрудников для IT-отрасли и разработают карьерную траекторию для кадрового резерва. На платформе "Стартаперы" начинающие разработчики обменяются опытом с коллегами и поработают над идеями совместных проектов. В "Инженерной школе" разработчики уровней Junior-Senior создадут продукты для полной независимости России от других стран.

На форуме пройдет грантовый конкурс от Росмолодежи. Необходимо отправить проект в одном из 18 направлений до 18 августа. Максимальный размер грантовой поддержки — 1 млн рублей.

Заявки на форум принимают на платформе "Росмолодежь. События" до 9 июля.