В Тюменской области 1250 сотрудников ГАИ несут службу на дорогах региона

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. 250 сотрудников ГАИ Тюменской области несут службу на дорогах региона, оказывают государственные услуги, занимаются надзорной деятельностью в области дорожной безопасности, пропагандируют соблюдение ПДД. В день образования службы Госавтоинспекции МВД России, 3 июля, все автоинспекторы будут нести службу на своих постах и маршрутах в рабочем режиме, обеспечивая беспрепятственный проезд транспорта и сохранение жизней людей, сообщает региональная ГИБДД.

253 автопатруля ДПС обеспечивают дорожную безопасность на федеральных, региональных автодорогах и в населенных пунктах. В составе автопатрулей несут службу 12 девушек - автоинспекторов в Тюмени, Тобольске, Вагайском, Казанском, Уватском и Омутинском районах.

"В этом году автоинспекторы изъяли из автотранспорта на трассах более 80 килограммов наркотиков, в большинстве синтетических. В 16 случаях это были крупные партии, перевозимые в разные регионы России", - отметили в ГАИ.

В связи с Днем образования Госавтоинспекции более 150 сотрудников ГИБДД будут награждены ведомственными наградами, ценными подарками, почетными грамотами, благодарностями, а также грамотами и благодарностями правительства, Тюменской областной думы, муниципальных образований и дум.