Тюменцев призывают соблюдать правила безопастности на воде

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Соблюдать правила безопасного поведения в воде, чтобы уберечь себя от опасности, призывают жителей региона авторы анимированного ролика, который появился в группе "Киберпатруль Тюменской области" в социальной сети "ВКонтакте".

"Совсем скоро в Тюмень снова придет жара. И родители вместе с детьми будут проводить время на свежем воздухе: отправятся на базы отдыха, где есть открытые водоемы. При этом стоит помнить о нескольких правилах, о которых мы рассказали в нашем ролике", - пояснила руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова.

Авторы рассказывают об основных правилах поведения в воде. Например, купаться в специально оборудованных местах, использовать нарукавники и спасательный жилет, сообщает "КП-Тюмень".