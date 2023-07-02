Второй этап зачисления детей в 1 класс стартует в Тюмени 6 июля

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Прием заявлений на зачисление детей в 1 класс по прописке закончился в Тюмени 30 июня. С 6 июля до 5 сентября пройдет зачисление ребят не по закрепленной территории. Дети могут быть записаны в учебные заведения при наличии свободных мест.

Подать заявления можно тремя способами: лично в школы, через госуслуги и по Почте России с уведомлением, сообщает "Вслух.ру". При этом необходимо предоставить копию свидетельства о рождении, копию паспорта одного из родителей, документ, подтверждающий наличие льгот (если таковые есть).

Дополнительную информацию можно получить в городском департаменте образования по тел. (3452) 56-13-51, 56-13-49.

1 сентября 2023 года школы Тюменской области готовятся принять 26 тысяч первоклассников.