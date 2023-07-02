Открытый мастер-класс по современным танцам пройдет в тюменском "Космосе"

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бесплатный мастер-класс по современной танцевальной технике Release пройдет в Молодежном театральном центре "Космос" в Тюмени 31 июля в 19 часов.

Техника Release создана американским хореографом Джоан Скиннер. В основе лежит простой принцип - освобождение от привычных телу движений, сообщает Мегатюмень.

"Этот мастер-класс проводится в преддверии старта танцевальной лаборатории, которая продлится два месяца — август и сентябрь. Именно на основе этой техники будет создаваться хореографический спектакль в рамках проекта. Техника кажется простой, но именно с такими элементами удобно работать, когда у исполнителей разный опыт", - поделилась педагог по современному танцу Ирина Плесовских.