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Открытый мастер-класс по современным танцам пройдет в тюменском "Космосе"

Общество, 12:36 02 июля 2023

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бесплатный мастер-класс по современной танцевальной технике Release пройдет в Молодежном театральном центре "Космос" в Тюмени 31 июля в 19 часов.

Техника Release создана американским хореографом Джоан Скиннер. В основе лежит простой принцип - освобождение от привычных телу движений, сообщает Мегатюмень.

"Этот мастер-класс проводится в преддверии старта танцевальной лаборатории, которая продлится два месяца — август и сентябрь. Именно на основе этой техники будет создаваться хореографический спектакль в рамках проекта. Техника кажется простой, но именно с такими элементами удобно работать, когда у исполнителей разный опыт", - поделилась педагог по современному танцу Ирина Плесовских.

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