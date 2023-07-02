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В тюменском центре "Родник" помогают родителям юных пациентов

Общество, 15:47 02 июля 2023

Фото: ОРЦ "Родник"

Специалисты тюменского областного детского реабилитационного центра "Родник" помогают обрести эмоциональное равновесие родителям юных пациентов. Для этого используют мандала-терапию.

Создание особого рисунка или поделки - мандалы – древнее искусство, которое изначально носило мистический, религиозный характер и было распространено по всему востоку. Мандала-терапия используется в индивидуальной и групповой психотерапии, сообщили в "Роднике".

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