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Жители Армизонского района посадили кедры

Общество, 12:05 02 июля 2023

Фото: АНО ИИЦ "Армизонский вестник"

40 саженцев сибирского кедра высадили в селе Орлово Армизонского района. Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

"Зелень, листва, деревья – это всегда красиво, а также это память на века, ведь сибирский кедр растет до 300 лет. Может, мы даже не дождемся и первых шишек - они появляются лет через 30. Зато нашим детям и внукам будет на что полюбоваться", - прокомментировал глава территории Юрий Ваганов.

Деревья будут расти на пустующем участке Орловского сельского поселения. Еще 20 трехлетних и пятилетних маленьких кедров администрация раздала жителям села.

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