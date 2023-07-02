Жители Армизонского района посадили кедры

Фото: АНО ИИЦ "Армизонский вестник" Фото: АНО ИИЦ "Армизонский вестник"

40 саженцев сибирского кедра высадили в селе Орлово Армизонского района. Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

"Зелень, листва, деревья – это всегда красиво, а также это память на века, ведь сибирский кедр растет до 300 лет. Может, мы даже не дождемся и первых шишек - они появляются лет через 30. Зато нашим детям и внукам будет на что полюбоваться", - прокомментировал глава территории Юрий Ваганов.

Деревья будут расти на пустующем участке Орловского сельского поселения. Еще 20 трехлетних и пятилетних маленьких кедров администрация раздала жителям села.