Тюменские энергетики представят регион на Всероссийском конкурсе социальной эффективности

Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

Региональный этап Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" завершился в Тюменской области.

В 2023 году в конкурсе были представлены 13 организаций Тюменской области.Филиал "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети занял первое место в номинации "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы".

Предприятие представит регион на федеральном этапе, подведение итогов которого состоится в декабре.

Тюменские электрические сети в 2022 году направили 35 млн рублей на снижение рисков травматизма персонала и сторонних лиц на энергообъектах. Показателем эффективности принимаемых мер стало отсутствие в компании несчастных случаев со смертельным исходом.