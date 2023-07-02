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Тюменские энергетики представят регион на Всероссийском конкурсе социальной эффективности

Общество, 17:15 02 июля 2023

Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

Региональный этап Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" завершился в Тюменской области.

В 2023 году в конкурсе были представлены 13 организаций Тюменской области.Филиал "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети занял первое место в номинации "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы".

Предприятие представит регион на федеральном этапе, подведение итогов которого состоится в декабре.

Тюменские электрические сети в 2022 году направили 35 млн рублей на снижение рисков травматизма персонала и сторонних лиц на энергообъектах. Показателем эффективности принимаемых мер стало отсутствие в компании несчастных случаев со смертельным исходом.

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