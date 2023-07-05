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Тюменские школьники могут получить дополнительные баллы для поступления в вузы страны

Общество, 09:38 05 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

У тюменских школьников есть возможность принять участие в Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" и получить дополнительные баллы для поступления в российские вузы. Подать заявку на третий сезон конкурса можно до 1 октября 2023 года, сообщает пресс-служба премии.

"Дополнительные баллы при поступлении дают им возможность учиться в лучших высших заведениях страны. Будущие инженеры, биологи, дизайнеры, архитекторы – эти ребята, уже сегодня получив высокую оценку своим трудам, обретут еще больше мотивации и веры в себя, а участие в премии станет привлекательным для новых конкурсантов и вовлечет молодежь в экологическое движение, которое уже сейчас набирает силу и мощь", – сказала глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Добавим, премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. За два года на конкурс поступили заявки из всех 89 регионов России и еще 38 стран мира, а количество работ превысило 55 тыс.

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