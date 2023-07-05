6 июля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 15 часов в Янтарном зале Тюменского дворца бракосочетания (ул. Малыгина, 85) начнется награждение супружеских пар медалями "За любовь и верность".

В Тюмени в 15 часов в отеле "Евразия" (ул. Советская, 20) начнется экспертная сессия ТПП "ТОП-7 юридических рисков при ведении бизнеса". Зарегистрироваться можно здесь.

В Тюмени в 16 часов от "Конторы пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а ст. 1) начнется инклюзивный культурно-туристический маршрут "Доступный город".

В Тюмени в 16 часов 30 минут в "Конторе пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а ст. 1) начнется презентация проекта "Облако здоровья" с участием ведущих специалистов семи федеральных государственных медицинских центров России.

В Тюмени в Гилевской роще продолжается экологический фестиваль "Зелень".

Возрастное ограничение мероприятий 0+.

Интересное в этот день

1661 — на правом берегу Ангары напротив устья Иркута основан Иркутск.

1803 — учреждена Санкт-Петербургская пожарная команда.

1885 — впервые в мире человеку введена вакцина против бешенства.

1912 — в России впервые введено страхование от несчастных случаев и болезни.

1923 — официально вступило в силу решение о создании СССР. Созданы Совет Народных Комиссаров СССР и наркоматы.

1933 — начат автопробег Москва — Каракумы — Москва.

1935 — ледокол "Садко" начал первую советскую арктическую высокоширотную экспедицию в целях исследования глубоководных районов Арктического бассейна.

1942 — первый полёт самолёта Як-7ДИ — прототип серийного истребителя Як-9.

1987 — открытие XV Московского кинофестиваля.

1997 — парламент Казахстана утвердил решение о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу.

2012 — наводнение в Краснодарском крае.

2021 — катастрофа Ан-26 в Палане, 28 погибших