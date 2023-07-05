6 июля - события дня
В Тюмени в 15 часов в Янтарном зале Тюменского дворца бракосочетания (ул. Малыгина, 85) начнется награждение супружеских пар медалями "За любовь и верность".
В Тюмени в 15 часов в отеле "Евразия" (ул. Советская, 20) начнется экспертная сессия ТПП "ТОП-7 юридических рисков при ведении бизнеса". Зарегистрироваться можно здесь.
В Тюмени в 16 часов от "Конторы пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а ст. 1) начнется инклюзивный культурно-туристический маршрут "Доступный город".
В Тюмени в 16 часов 30 минут в "Конторе пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а ст. 1) начнется презентация проекта "Облако здоровья" с участием ведущих специалистов семи федеральных государственных медицинских центров России.
В Тюмени в Гилевской роще продолжается экологический фестиваль "Зелень".
Возрастное ограничение мероприятий 0+.
Интересное в этот день
1661 — на правом берегу Ангары напротив устья Иркута основан Иркутск.
1803 — учреждена Санкт-Петербургская пожарная команда.
1885 — впервые в мире человеку введена вакцина против бешенства.
1912 — в России впервые введено страхование от несчастных случаев и болезни.
1923 — официально вступило в силу решение о создании СССР. Созданы Совет Народных Комиссаров СССР и наркоматы.
1933 — начат автопробег Москва — Каракумы — Москва.
1935 — ледокол "Садко" начал первую советскую арктическую высокоширотную экспедицию в целях исследования глубоководных районов Арктического бассейна.
1942 — первый полёт самолёта Як-7ДИ — прототип серийного истребителя Як-9.
1987 — открытие XV Московского кинофестиваля.
1997 — парламент Казахстана утвердил решение о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу.
2012 — наводнение в Краснодарском крае.
2021 — катастрофа Ан-26 в Палане, 28 погибших