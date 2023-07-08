9 июля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Исетском районе в 9 часов в спортивном комплекса "Исеть" начнется летний фестиваль ГТО среди взрослых. 16+

В Тюмени в музее "Городская дума" (ул. Ленина, 2) в 12 часов начнется мастер-класс "Бабочка как бабочка", в 13 часов — мастер-класс "Цветоделие".6+

В Тюмени в 15 часов напротив сцены на пешеходной улице Дзержинского начнется урок по авиаконструированию. 6+

В Тюмени в 18 часов в "Конторе пароходства" (ул. 25-го Октября, 23А, стр.1) начнется мероприятие "Голос молодежи".0+

Интересное в этот день

1357 — король Карл IV заложил в Праге Карлов мост через Влтаву.

1722 —основано одно из первых в России совместных предприятий — Ярославская мануфактура.

1887 — английский фабрикант бумаги Джон Дикинсон первые представил бумажные салфетки.

1906 — Николай II распустил Государственную думу I созыва.

1909 — в Петербурге заложены городской училищный Дом им. Петра Великого и мост Петра Великого.

1957 — открыт 102-й элемент таблицы Менделеева — нобелий.

1958 — огромный оползень вызвал волну рекордной высоты (574 м), которая со скоростью 160 км/ч прокатилась по узкому заливу Литуйя на Аляске.

1959 — правительство Индонезии во главе с Раденом Джуандой Картавиджайя вышло в

1967 — во время воздушного парада в Домодедово впервые представлены советские самолёты с изменяемой стреловидностью крыла ("МиГ" и "Су") и вертикального взлёта и посадки.

2006 — катастрофа Airbus A310 под Иркутском. Погибли 125 человек.