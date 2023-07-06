Дипломы о присвоении квалификации получили выпускники Тюменского нефтепроводного колледжа

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

75 выпускников Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа получили дипломы установленного образца о присвоении квалификации по профессиям в области нефтепроводного транспорта. Среди них 12 человек окончили колледж с отличием.

31 выпускник в ближайшее время будет трудоустроен на объекты АО "Транснефть – Сибирь". Остальные выпускники, обучавшиеся по корпоративному набору, начнут свой профессиональный путь в других организациях системы "Транснефть".

ТНПК готовит рабочие кадры по наиболее востребованным профессиям отрасли: "слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике", "оператор нефтепродуктоперекачивающей станции" и "электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования". Обучение на отделении среднего профессионального образования в колледже продолжается десять месяцев, включая практику на производственных объектах организаций системы "Транснефть".

В 2023 году студенты по профессиям "слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике" и "оператор нефтепродуктоперекачивающей станции" вместо квалификационных работ впервые сдавали демонстрационный экзамен, в ходе которого они должны были выполнить практическое задание на установках, специально разработанных и подготовленных для проведения итогового испытания. Для профессии "оператор нефтепродуктоперекачивающей станции", которым также присваивается квалификация "машинист технологических насосов и компрессоров", установку разрабатывали мастера производственного обучения ТНПК.

В 2024 году студенты по всем направлениям обучения отделения среднего профессионального образования колледжа буду сдавать итоговые экзамены в формате демонстрационного экзамена.

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

Автор текста: Юлия Майская