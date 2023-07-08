68-летнему тюменцу удалось сохранить ногу благодаря гибридной операции

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сохранить ногу 68-летнему жителю Голышмановского городского округа помогли врачи Областной клинической больницы № 1 Тюмени. Потеря конечности грозила пациенту, доставленному в критическом состоянии, из-за серьезной болезни — мультифокального атеросклероза.

При этом хроническом заболевании сразу несколько артерий блокируются жировыми бляшками. Больной испытывал невыносимую боль в ногах, из-за которой он практически перестал спать. Мужчине грозила ампутация правой ноги на уровне бедра из-за закупорки подвздошной бедренной артерии и артерии голени. Чтобы спасти ногу и жизнь пожилому пациенту, была назначена гибридная операция.

В одной из ветвей брюшной аорты врачи установили стент и тут же провели операцию по восстановлению проходимости кровотока в сосудах нижней конечности, сообщает пресс-служба медучреждения. Уже в первые часы после операции пациент почувствовал улучшение. Он понемногу стал самостоятельно передвигаться, уже без болевого синдрома.