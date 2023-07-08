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273 иностранца из дальнего зарубежья переехали в Тюменскую область в 2023 году

Общество, 20:47 08 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

273 иностранца из дальнего зарубежья переехали в Тюменскую область в 2023 году. В 2022 году их было 77. Такие сведения приводит Тюменьстат.

Отмечается, что в разы увеличился приток и сократился отток. В 2023 году в страны дальнего зарубежья выехало 48 тюменцев, тогда как в 2022 году — 352, пишет "Вслух.ру".

Такая же тенденция прослеживается в миграционных потоках со странами бывшего СНГ. В этом году в наш регион прибыло 2 тыс. 754 гражданина, выехало 977. Годом ранее было 1 тыс. 730 и 3 тыс. 95 соответственно.

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