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Тюменский ароматерапевт назвала болезни с потерей обоняния

Общество, 11:29 09 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Болезни с потерей обоняния назвала ароматерапевт из Тюмени. По словам эксперта, это может произойти при органической патологии – полипах, которые перекрывают доступ воздуха. Поэтому прежде всего, необходимо проконсультироваться у отоларинголога.

"Также можно обратиться к неврологу, ведь обоняние очень четко показывает состояние нейрогенеза - синтеза и активности взаимодействия нервных клеток. Есть многочисленные исследования, которые говорят о том, что при некоторых заболеваниях, например, болезнях Альцгеймера, Паркинсона сначала у человека снижается обоняние, а потом появляются другие симптомы. Снижение обоняния – это критерий функционирования нейронов", – подчеркнула Инна Мухина.

По ее словам, при потере обоняния после перенесенной инфекции большую роль играет отек, который нужно снять. А вот на этом этапе помогут ароматерапевтические средства, уточнила эксперт. К ним относятся эфирные масла, подобранные индивидуально, пишет КП-Тюмень.

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