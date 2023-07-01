12 июля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская область" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская область"

В Исетском районе на территории ООО "Эвика-Агро" (129 км автодороги Шадринск - Ялуторовск, 4 км. от Исетского кольца) состоится VIII областной конкурс "Лучший тракторист-машинист". 16+

В Тюмени в в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) в 9 часов 45 минут начнутся соревнования участников Областного летнего фестиваля ГТО среди школьников. Награждение завершит фестиваль в 18 часов.12+

В группе во ВКонтакте Тюменского района в 10 часов начнется прямой эфир на тему молодежной политики, волонтерства и Российское движение детей и молодежи "Движение первых". Услышать экспертов можно здесь. 12+

В Тюмени на смотровой площадке верхнего яруса набережной (ул. Володарского, 3) в 11 часов начнется открытие бронзовой скульптуры поэта, певца, актера кино и театра Владимира Высоцкого. 6+

В Тюмени в музее "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24) в 18 часов начнется вечер "Балы и баллады".12+

В Тюмени на уличной сцене набережной Туры в 19 часов начнется танцевальный мастер-класс GALLADANCE.6+

Интересное в этот день

1590 — основан город Саратов.

1776 — из Плимута отправился в свою последнюю экспедицию Джеймс Кук.

1804 — в Санкт-Петербурге состоялось первое в мире исключительно научное путешествие на воздушном шаре.

1889 — Александр III подписывает указ о создании института земских начальников.

1928 — советский ледокол "Красин" в арктических водах вблизи Шпицбергена спас экипаж дирижабля "Италия".

1998 — финал чемпионата мира по футболу 1998: в Париже сборная Франции разгромила сборную Бразилии со счётом 3:0 и впервые стала чемпионом мира.

2011 — Нептун завершил свой первый с момента открытия планеты в 1846 году полный оборот вокруг Солнца.