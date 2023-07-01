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Тобольские ложкари выступают на международном фестивале "Играй, гармонь"

Общество, 12:38 12 июля 2023

t.me/tobrayon

Образцовый инструментальный ансамбль "Весёлые ложки" из с. Бизино Тобольского района выступает на VII Международном фестивале "Играй, гармонь". Он проходит в "заволокинской" деревне Новый Шарап Новосибирской области.

Коллектив стал участником фестиваля благодаря социально ответственному сельскому бизнесу Тобольского района. Меценат детского творческого коллектива - ООО "МЕГ-ВЕСТ" (с. Бизино), сообщает администрация муниципалитета.

Добавим, фестиваль "Играй, гармонь" - один из брендовых проектов региона и в 2023 году включен в перечень мероприятий национального проекта "Культура".

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# Тобольский район , фестиваль

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