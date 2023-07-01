Тобольские ложкари выступают на международном фестивале "Играй, гармонь"
Общество, 12:38 12 июля 2023
t.me/tobrayon
Образцовый инструментальный ансамбль "Весёлые ложки" из с. Бизино Тобольского района выступает на VII Международном фестивале "Играй, гармонь". Он проходит в "заволокинской" деревне Новый Шарап Новосибирской области.
Коллектив стал участником фестиваля благодаря социально ответственному сельскому бизнесу Тобольского района. Меценат детского творческого коллектива - ООО "МЕГ-ВЕСТ" (с. Бизино), сообщает администрация муниципалитета.
Добавим, фестиваль "Играй, гармонь" - один из брендовых проектов региона и в 2023 году включен в перечень мероприятий национального проекта "Культура".