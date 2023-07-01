16 июля - события дня

| Фото: Тюменской региональной федерации автомобильного спорт | Фото: Тюменской региональной федерации автомобильного спорт

В Тюмени в экопарке Затюменском (ул. Барнаульская, 17/2) в 6 часов начнется шестой Затюменский кроссовый забег на дистанции 15 км, 5 км и 3,5 км. Регистрация здесь. 12+

В пос. Боровский на стадионе спортшколы Тюменского района (ул. Трактовая, 2а) в 11 часов 30 минут откроется Кубок России по лапте среди мужских и женских команд. 16+

В Упорово на картодроме центра реализации молодежных программ (ул. Северная, 11) в 12 часов начнутся турниры по автомобильному спорту: третий этап чемпионата и первенства Тюменской области и третий этап Кубка Урала и Сибири. 12+

Интересное в этот день

1643 — экспедиция голландского мореплавателя де Фриза открыла о. Сахалин.

1769 — Испанский исследователь Гаспар де Портола основал базу Сан-Диего для исследования Калифорнии.

1795 — Екатерина II учредила Волынскую губернию.

1943 — опубликовано постановление Совнаркома СССР о введении раздельного школьного обучения.

1965 — открыт туннель под Монбланом (высочайшей вершиной Альп — 4807 м), связавший Францию и Италию.

1965 — с космодрома "Байконур" успешно осуществлён первый запуск ракеты-носителя Протон, которая вывела на околоземную орбиту советский научно-исследовательский спутник Протон-1.

1994 — комета Шумейкеров — Леви столкнулась с Юпитером.

2021 — в Томской области совершил жесткую посадку самолет Ан-28, пострадали 2 человека.