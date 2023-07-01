Группа "Любэ" выступит на Дне города в Тюмени

| Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука | Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука

Концерт легендарной группы "Любэ" пройдет на площади 400-летия Тюмени в День города вечером 29 июля. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Руслан Кухарук.

В 22 часа будет еще один подарок от меценатов – салют в честь подвига тюменцев в годы войны и героев специальной военной операции.

"В День города мы хотим рассказать жителям и гостям о славных подвигах земляков-тюменцев – военнослужащих и тружениках тыла в годы Великой Отечественной войны, благодаря которым была одержана Великая Победа, и о наших современниках – наследниках и продолжателях традиций дедов и прадедов, защищающих наше Отечество сегодня", – написал Руслан Кухарук.

14 июля глава города провел организационное совещание. Он отметил, что сохраняется традиция проводить праздник под девизом "Мы вместе!". "В рамках концепции Дня города наши партнеры проведут акции и мероприятия на более чем 10 площадках. Это сотни различных активностей", – сказал глава города.

День начнется стартом тюменского полумарафона – в 7 часов. Парад красных машин – пройдет в пятый раз, команда радиостанции "Красная Армия" организует работу многочисленных интерактивных площадок у технопарка. Почетными гостями мероприятия станут семьи участников СВО.

На набережной состоится фестиваль уличной культуры и экстрим-спорта "Уличная классика". "Тюмень Сильная" готовит различные конкурсы, мастер-классы и шоу-программу.

На пешеходной улице Дзержинского будет много мероприятий, посвященных истории города.

Отметим, 29 июля Тюмень будет отмечать свое 437-летие. В концепции празднования учтены предложения тюменцев и организаторов событийных площадок. Программа будет представлена на сайте, который начнет работать после 17 июля.