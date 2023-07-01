Ишимские врачи вылечили жительницу Подмосковья от многолетних болей в позвоночнике

| Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

От многолетних болей в позвоночнике вылечили жительницу Подмосковья в областной больнице № 4 в Ишиме. Ранее в столице на протяжении двух лет она посещала множество платных клиник. Кроме операции, которая, как оказалось, совсем не требуется, ей ничего не предлагали, сообщает пресс-служба пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Светлана родилась в Ишиме, но не была здесь 15 лет. Приехала, чтобы посетить могилу предков и встретиться с друзьями. Однако 28 июня женщина оказалась в отделении нейрохирургии областной больницы № 4. У нее были резкие боли, спазмы в ноге, она не могла наклониться и сделать шаг.

"Пациентка поступила к нам с резко выраженным болевым синдромом. В анамнезе - полисегментарный остеохондроз, протрузии дисков, двусторонний сакроилеит, - рассказал врач-нейрохирург отделения травматологии Андрей Иванов. - Проблемы в области крестцово-подвздошного сочленения многолетние, в оперативном лечении она не нуждается. Мы поставили блокады, провели медикаментозную терапию, курс физиолечения и массажа, тем самым сняли воспаление и болевой синдром. С выздоровлением пациентку выписали, она может смело заниматься своими любимыми плаванием и йогой".

В больнице Ишима женщина провела 10 дней. При выписке поблагодарила коллектив медицинских работников.