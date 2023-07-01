99% составляет раскрываемость убийств и покушений на убийство в России в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

99% составляет раскрываемость убийств и покушений на убийство в России в 2023 году. Более 90% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев раскрывается в стране. Повысилась раскрываемость грабежей, краж, ряда других составов, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В январе-июне 2023 г. зарегистрировано на 2% меньше преступлений, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Ущерб от преступлений снизился на 42,5%.

Меньше стало преступлений против собственности, в том числе разбоев – на 11,7%, грабежей – на 25%, краж – на 17,6%, в том числе автомобилей – на 25,2%, квартирных краж – на 28,5%, угонов транспортных средств – на 8,8%. Количество деяний, совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих устройств, снизилось на 4,3%.

В общественных местах зарегистрировано на 8,3% преступлений меньше, чем в первом полугодии 2022 года, в том числе на улицах, площадях, в парках и скверах – на 9,9%. Количество уличных разбоев сократилось на 14,2%, грабежей – на 27,1%, краж – на 27%, хулиганств – на 6,1%.

Сохраняет актуальность противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Их стало больше на 27,9%. В центре внимания – вопросы комплектования профильных подразделений высококвалифицированными сотрудниками, обладающими глубокими техническими знаниями.

По сравнению с январем-июнем 2022 года сотрудниками органов внутренних дел выявлено и пресечено на 11,2% больше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе на 12,5% больше – связанных с их производством и на 19,6% – со сбытом. По оконченным производством уголовным делам из незаконного оборота полицейскими изъято свыше 12,5 тонны наркотических средств и психотропных веществ.

Реализуется комплекс системных мер по обеспечению безопасности на дорогах. Число ДТП с участием нетрезвых водителей уменьшилось на 21,6%, количество погибших в них людей – на 37% и раненых – на 19,4%.