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Руслан Кухарук на всероссийском форуме малых городов рассказал о практике привлечения горожан в благоустройство

Общество, 13:43 24 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Глава Тюмени, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Руслан Кухарук принимает участие во Всероссийском форуме малых городов и исторических поселений "Малые города: опора большой страны" во Владивостоке. Он представил опыт города по развитию общественных пространств, участию горожан в процессе благоустройства.

"Сегодня жители все активнее участвуют в обсуждении проектов будущих парков и скверов, благоустройства дворов, в голосованиях и общественных слушаниях, давая столь необходимую обратную связь органам власти. Это является доказательством того, что люди уверены: их мнение будет услышано. Такой подход позволяет жителям чувствовать себя полноправными участниками позитивных изменений", - уверен мэр.

На форуме обсуждают вопрос привлечения квалифицированных кадров, архитекторов, дизайнеров для создания концепций и проектов.

Руководители органов местного самоуправления отмечают, что изменения городского пространства влияют на другие сферы жизни: привлекают туристов, представителей креативных индустрий, интересны малому и среднему бизнесу, если установить воркаут-площадку, то у местной молодежи автоматически возрастает интерес к занятиям этим видом спорта. На форуме привели примеры лучших практик.

Главным событием форума "Малые города: опора большой страны" станет подведение итогов VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в том числе II Конкурса для регионов Дальневосточного федерального округа.

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# благоустройство , Руслан Кухарук

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