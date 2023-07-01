45 тюменским работодателям возместили расходы на охрану труда в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменской линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменской линия"

Более 210 млн рублей планируется направить в 2023 году на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма в Тюменской области. Как отмечают в региональном отделении Фонда пенсионного и социального страхования, в 2022 году страхователи смогли использовать 198 млн рублей.

Отделение СФР по Тюменской области напоминает, что до 1 августа в регионе продолжается прием документов от организаций на финансирование данных мероприятий. Финансовое обеспечение работодатели осуществляют за счет собственных средств, а затем обращаются за их возмещением в Социальный фонд России. ОСФР по Тюменской области уже возместило расходы на охрану труда 45 работодателям.

Согласно законодательству, объем средств, направляемых работодателем на финансирование мер по охране труда, не может превышать 20% сумм страховых взносов, начисленных им за предшествующий календарный год. Однако работодатели, направившие сотрудников предпенсионного возраста на санаторно-курортное лечение, могут увеличить объем средств на предупредительные меры до 30%.