Более 11 тыс. рублей украла тюменка из банкомата в торгово-развлекательном центре

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 11 тыс. рублей украла ранее не судимая 30-летняя тюменка из банкомата в торгово-развлекательном центре. Похищенное она планировала потратить на личные нужды, однако не успела этого сделать, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

В дежурную часть отдела полиции № 2 Тюмени с заявлением о краже обратился местная жительница 1968 года рождения. Женщина рассказала полицейским, что планировала снять деньги в банкомате, но по невнимательности не забрала купюры и ушла. Вспомнив о забытых деньгах спустя несколько минут, она вернулась, но денег уже не было. Сумма ущерба составила более 11 тыс. рублей.

Сотрудники установили личность подозреваемой и доставили её в отдел полиции. Женщина призналась в содеянном и пояснила, что в день совершения преступления она подошла к банкомату для того, чтобы снять наличные. Заметив в устройстве для выдачи купюр денежные средства, забытые предыдущим клиентом, тюменка решила их присвоить. Убедившись в отсутствии свидетелей, злоумышленница забрала чужие деньги.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Кража". Санкция предусматривает максимальное наказание - два года лишения свободы. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.